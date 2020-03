Abruzzo, quarantena obbligatoria per chi torna dalla Lombardia

Tutte le persone che dalla Lombardia tornano in Abruzzo saranno sottoposte a quarantena.

Questo è la notizia che è stata comunicata dal governatore abruzzese Marco Marsilio sulla sua pagina facebook.

La decisione è stata presa dopo l'esodo di tantissime persone in fuga dalla Lombardia e dalle province Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria in seguito all'emanazione del decreto governativo per contenere il contagio da Coronavirus firmato sabato e che non è ancora neanche entrato in vigore.

Il messaggio di Marsilio prosegue: