Prorogata fino al 31 marzo la validità delle certificazioni di esenzione ticket

La validità delle certificazioni di esenzione ticket per reddito dell’anno 2019 (già prorogate fino al 31 gennaio 2021) sono state ulteriormente prorogate fino al 31 marzo prossimo. Lo comunica l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, puntualizzando come la decisione sia stata assunta d’intesa con il Ministero e il Sistema Tessera Sanitaria, proprio per ridurre i rischi di assembramento ed evitare disagi agli utenti.

“Non c’è dunque – rimarca l’assessore – alcuna necessità di recarsi agli sportelli Asl per rinnovare l’esenzione, che resterà valida almeno fino a fine marzo, salvo nuove proroghe.”