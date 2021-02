La Asl spiega quando attuare la quarantena e quando si ricorre alla chiusura del plesso per i contagi da Covid-19

Al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara diversi genitori hanno rivolto richiesta di chiarimenti sul significato della “quarantena” predisposta per i loro figli che frequentano scuole di ogni ordine e grado. Va precisato che la “quarantena” si attua alle persone sane che sono state esposte a un caso Covid-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi; è un provvedimento disposto dalla ASL in seguito ad accertamento di casi di positività al Sars Cov 2. Implica il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione e di contatti sociali.

Diverso è il significato di “chiusura” di un intero plesso scolastico da parte del Sindaco del Comune, massima Autorità Sanitaria, per necessità di sanificazione degli ambienti o per allontanamento prudenziale della popolazione scolastica in caso di aumento dei positivi nell’intera scuola. La chiusura della scuola disposta dal Sindaco comporta l’attivazione della Didattica a Distanza ma non l’obbligo di restare a casa (ferme restanti le misure alle quali attenersi per il contenimento del contagio: uso della mascherina, igiene delle mani, distanziamento sociale).