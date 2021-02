Entro l'estate verrà aperto il nuovo Distretto Sanitario a Pescara Sud

Entro l'estate l'area sud della città di Pescara potrà avere la nuova sede del Distretto sanitario, localizzata al quartiere San Donato. Si tratta di una struttura moderna e funzionale, grazie alla quale verranno finalmente superati i problemi di accesso ai servizi che da qualche decennio coinvolgono gli utenti di quella parte del capoluogo. Questa mattina, accompagnati dall'ingegner Lauriola (dirigente tecnico della Asl), i rappresentanti della Commissione comunale Lavori Pubblici, presieduta da Massimo Pastore, hanno effettuato un sopralluogo constatando come il polo dei servizi sanitari sia ormai quasi pronto. A breve infatti, l'azienda sanitaria procederà all'ultimo affidamento per arredi e mobilio; una volta completata questa fase, mancherebbe solo la posa dell'asfalto all'esterno. Il nuovo distretto rientra nel più ampio piano di riassetto urbanistico di quella zona, comprendendo in questo anche l'esecuzione, in corso, del nuovo tratto della strada-pendolo (che unirà l'incrocio di San Donato a via Enzo Tortora) e di cui questa mattina i consiglieri hanno visitato il cantiere.

"Stiamo lavorando spalla a spalla con la Asl e ringrazio l'ingegner Lauriola della disponibilità - ha commentato Massimo Pastore - Grazie a questa collaborazione entro l'estate contiamo di poter usufruire di questa infrastruttura che sarebbe la prima del genere che sia mai stata realizzata a Pescara sud. Lo stesso discorso vale per il nuovo Pronto Soccorso dell'ospedale che a sua volta è quasi pronto. Non vediamo davvero l'ora di consegnare alla città di Pescara queste due nuove infrastrutture."