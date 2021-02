Al via la campagna vaccinale per il personale scolastico e universitario abruzzese

Inizierà sabato 20 febbraio la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 per il personale scolastico e universitario abruzzese. A dare la notizia è stata l'Assessore Nicoletta Verì, che ha promosso questa prima giornata in collaborazione con il referente regionale per le vaccinazioni Covid, Maurizio Brucchi.

Nel “Vaccino-Day, Scuola e Università” di sabato saranno coinvolte 4 capoluoghi di provincia dove le Asl procederanno alla chiamata del personale scolastico che ha già manifestato l’interesse ad essere sottoposto a vaccinazione anti Covid. Ad ognuno saranno comunicati orario e luogo dove presentarsi, secondo un calendario predisposto per rendere le operazioni snelle e senza rischio di assembramenti.

All’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, saranno impegnati decine di medici per questa ulteriore fase della campagna vaccinale.

“Naturalmente – puntualizza l’assessore Verì – si tratta solo della prima giornata. Le somministrazioni proseguiranno nei giorni successivi sia negli stessi capoluoghi (perché non sarà possibile vaccinare tutto il personale in una sola giornata) che nelle altre località, sulla base di criteri oggettivi e ben precisi stabiliti da ogni Asl. Un altro tassello, che si va ad aggiungere a quelli delle altre fasce di popolazione che stiamo vaccinando in questi giorni.”

Il “Vaccino-Day Scuola e Università” si svolgerà all’Aquila nel centro vaccinale dell’ospedale San Salvatore, a Pescara al porto turistico, a Chieti nel Campus universitario e a Teramo nella sala dell’Ipogeo in piazza Garibaldi.