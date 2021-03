Vaccino anti-Covid, aperte le iscrizioni online. Ecco per quali categorie

La campagna vaccinale anti-Covid-19 si svolgerà presso il Palafiere di Pescara, sede dove si sono svolti gli screening. La piattaforma, per la prenotazione al vaccino, sarà accessibile solo per le persone con età compresa tra i 75 e 79 anni (anni di nascita 1942-1943-1944-1945-1946). La possibilità è circoscritta ai residenti o ai domiciliati nella Regione Abruzzo per motivi di assistenza, lavoro o cura e che siano seguiti dalle "cure primarie" della regione Abruzzo.

Questa mattina il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, era presente al Palafiere di Via Tirino, incontrando i volontari della Protezione Civile e la Polizia Municipale per coordinare le attività. Queste le sue parole attraverso la propria pagina Facebook:

"Il Centro Vaccinale del Palafiere di Pescara è già pronto da qualche giorno. Oggi abbiamo fatto l'ultimo incontro con i volontari della Protezione Civile e con la Polizia Municipale per coordinare tutte le attività. La Asl da domani metterà a disposizione il personale sanitario necessario, fino a giovedì prossimo rimarrà aperto anche il PalaBecci per i richiami dei vaccini. La struttura che abbiamo organizzato potrà a regime vaccinare fino a duemila persone al giorno in un arco di otto ore giornaliere. Se arriveranno i vaccini in numero sufficiente, in meno di tre mesi tutti i pescaresi saranno vaccinati. Grazie a tutti i volontari della Protezione Civile, al personale della Asl e del Comune, alla Polizia Municipale, ai medici e a tutti i sanitari, a tutti quelli che sono in prima linea per le attività legate al Covid, al presidente Danelli che ha messo a disposizione il PalaFiere."