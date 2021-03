I test antigenici potranno effettuarsi anche in farmacia

I test antigenici per il Covid 19 ora potranno essere eseguiti anche in farmacia. Lo comunica l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, specificando che l’accordo sottoscritto con Federfarma e Assofarm, è stato recepito con una specifica delibera regionale.

“La scelta di estendere alle farmacie territoriali la possibilità di eseguire i test antigenici – spiega l’assessore – rientra nel progetto di potenziamento dell’attività di testing regionale che stiamo portando avanti da mesi e che ha notevolmente aumentato la nostra capacità di eseguire test e screening di massa sul territorio. In più occasioni ho ribadito come le farmacie siano il presidio sanitario di prossimità più importante per il cittadino e la funzione in più che d’ora in avanti potranno svolgere conferma quello loro ruolo prezioso.”