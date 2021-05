Pescara, al via le prenotazioni per gli Over-40

Al via da ieri pomeriggio le prenotazioni per le somministrazioni al vaccino anti-Covid per gli ultraquarantenni della provincia di Pescara. Si tratta di una nuova opportunità rientrante nel programma della cosiddetta “Settimana AstraZeneca”.

La procedura è quella già nota: sarà necessario collegarsi alla piattaforma del Comune di Pescara (www.comune.pescara.it) e accedere alla sezione "Città di Pescara - Vaccinazione Anti-covid 19", infine selezionare il pulsante della categoria di proprio interesse. Il sistema fornirà una giornata e un’ora in cui presentarsi, a partire da domani, presso il polo vaccinale del Comune di Pescara, sito in via Tirino 431.