Vaccini, in Abruzzo sono state somministrate 662.154 dosi

Continua senza sosta la campagna vaccinale contro il Covid-19. Secondo i dati del Ministero della Salute in Abruzzo sono state somministrate 662.124 dosi mentre quelle consegnate sono 734.570 con una percentuale del 90,1% per un totale di 9.500.113 persone vaccinate, il 16,03% della popolazione.

Nella nostra Regione sono state vaccinate 367.996 donne mentre gli uomini sono di meno, ovvero 294.158 ma la categoria più vaccinata è quella degli over-70 (146.633) mentre gli over-80 sono un po’ di meno, ovvero 139.061 per poi passare agli over-60 (132.999).

Per quanto riguardano le somministrazioni per categoria gli Over-80 (da non considerare in categorie prioritarie) sono 148.227 mentre i soggetti fragili e Caregiver sono 222.181. Gli operatori Sanitari e Sociosanitari che sono stati vaccinati sono 71.106, mentre il Personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorative a rischio sono solo 22.058. Sono invece 10.473 gli Ospiti nelle strutture residenziali vaccinati.

Passiamo alle fasce d’età ma attenzione, rispetto a dati che abbiamo descritto prima in queste fasce non vengono considerate in categorie prioritarie. La fascia vaccinata che va dai 70 ai 79 anni è di 67.796, gli over-60 sono 45.583.

Sono invece 34.266 le persone vaccinate per quanto riguarda il Personale sanitario mentre il Comparto Difesa e Sicurezza sono 14.014. Gli altri vaccinati sono 26.450.

In Abruzzo sono state distribuite 32.281.560 vaccini di cui 22.141.080 appartengono a Pfizer/BioNTech, 7.021.480 AstraZeneca, Moderna con 2.609.700 per poi concludere con Johnson&Johnson con 509.300 dosi.