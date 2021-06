Vaccinazioni Covid: dal 3 giugno via alle prenotazioni per gli over 16

Sarà attiva dalle ore 14 di giovedì 3 giugno la piattaforma Poste per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid 19 riservata a tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni.

Lo comunica l’Assessorato alla Salute Nicoletta Verì. Per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni, invece, si attendono le indicazioni operative da parte della Struttura Commissariale.

Nella giornata di domani, mercoledì 2 giugno, infine, la piattaforma Poste sarà abilitata a ricevere le prenotazioni per la vaccinazione da parte dei cittadini italiani iscritti all’Aire.

Il sistema è raggiungibile all’indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it