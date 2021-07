Pescara, inaugurato il nuovo Pronto Soccorso

Questa mattina è stato inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale Santo Spirito di Pescara. Dopo 20 anni la città adriatica avrà una delle strutture più moderne in Italia.

Nella nuova struttura sono stati dedicati dei percorsi a bambini e adulti, corredate con quadri che raccontano l'Abruzzo. Presenti anche nuove apparecchiature tecnologiche all'avanguardia. Previsto anche un percorso dedicato al Covid in caso di una nuova ondata di contagi.

All'inaugurazione erano presenti il Primo Cittadino Carlo Masci, l'assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l'assessore alla Sanità Nicoletta Verì.

Queste le parole del Sindaco, intervenuto in Aula Magna dell'Ospedale Santo Spirito:

"Pescara ha finalmente un pronto soccorso all’altezza delle aspettative, di un’attesa lunga venti anni, e delle nuove esigenze di una città capofila dell’Abruzzo anche nella sanità. Non dobbiamo mai dimenticare che dietro ai numeri, alle statistiche, ai risultati, ci sono donne e uomini che ogni giorno sono in prima linea per garantire le cure e l’assistenza nei momenti più difficili, perché è in gioco la salute. A tutti loro vanno il mio plauso, la mia stima e la mia considerazione, nonché la riconoscenza dei pazienti e della città di Pescara".