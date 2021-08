Vaccini anti-Covid, da oggi prenotazioni per i 12enni

Dalle ore 12:00 di oggi, lunedì 16 agosto 2021, e fino a esaurimento delle disponibilità, le persone che abbiano il requisito di aver compiuto i 12 anni d'età possono prenotarsi sul sito istituzionale del Comune per ricevere, nella mattinata di sabato 21 agosto 2021, la vaccinazione anti-Covid 19. A riferirlo è Antonio Blasioli, ex vicesindaco di Pescara e attuale consigliere regionale del PD.

Per prenotarsi basterà andare sul sito www.comune.pescara.it e dalla tabella "Vaccinazione anti Covid-19"accedere a "Prenota vaccinazione per residente nel Comune di Pescara". Il sistema restituirà un orario in cui presentarsi presso il centro di via Tirino. Le dosi prenotabili sono 700.