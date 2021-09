Pescara, dopo le richieste di Pettinari arrivano nuovi primari in geriatria, ematologia e pediatria

"A seguito dei miei insistenti solleciti è stato nominato il primario del reparto di Ematologia dell'Ospedale di Pescara e contestualmente ho avuto notizia che sono in via di definizione anche le nomine per i reparti di Geriatria e Pediatria. Finalmente si vanno a colmare delle lacune inaccettabili all'interno dell'organigramma dell'Ospedale di Pescara che mi hanno portato più volte a scrivere ad Assessorato e Asl chiedendo l'individuazione di queste figure i quali ruoli erano svolti da troppo tempo da facenti funzione. Sono molto soddisfatto, quindi, di questo risultato, perché segnano un'altra piccola vittoria nella battaglia che sto conducendo da tempo per l'aumento e l'ottimizzazione del personale nell'Ospedale Santo Spirito di Pescara".