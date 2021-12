Pubblicate le date e orari degli Hub Vaccinali per il mese di dicembre

La ASL di Pescara ha pubblicato le date e orari degli Hub Vaccinali della provincia di Pescara per il mese di dicembre. La Stazione di Pescara Porta Nuova sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Oltre il sabato e la domenica il Centro Vaccinale resterà chiuso per il 24, 25 e 31 dicembre; 1,2 e 6 gennaio.

Per prenotarsi basterà accedere al seguente link: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/. In questo Centro sarà possibile somministrare solo la terza dose con il vaccino Moderna, esclusivamente su prenotazione. Contestualmente alla somministrazione della terza dose, è possibile effettuare anche la vaccinazione antinfluenzale.

Città Sant'Angelo Village Outlet, via Moscarola Città Sant'Angelo, "Ingresso D" giorni di apertura: dal lunedì al sabato orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00 il sabato: dalle 09.00 alle 13.30 chiuso il sabato pomeriggio e la domenica.

Chiuso inoltre: 8 dicembre; 24-25-26 dicembre; 31 dicembre; 1 e 2 gennaio; 6 gennaio 2022. E' possibile prenotare la vaccinazione anti Covid-19 presso questa sede al link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ . Per la seconda e terza dose si accede solo su prenotazione. La prenotazione non è necessaria per la somministrazione della prima dose. Contestualmente alla somministrazione della terza dose, è possibile effettuare anche la vaccinazione antinfluenzale.

Penne, Contrada Campetto giorni di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì orari di apertura: dalle 15.00 alle 18.00 Chiuso: 8 dicembre; 24-25-26 dicembre; 31 dicembre; 1 e 2 gennaio; 6 gennaio 2022. Prenotazione al link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ In caso di impossibilità di registrazione, è consentito accedere anche senza prenotazione. Contestualmente alla somministrazione della terza dose, è possibile effettuare anche la vaccinazione antinfluenzale.

Val Pescara - Scafa, Area ex Cementificio giorni di apertura: martedì, giovedì e venerdì orari di apertura: dalle 15.00 alle 18.00 Chiuso: 8 dicembre; 24-25-26 dicembre; 31 dicembre; 1 e 2 gennaio; 6 gennaio 2022. Per effettuare la terza dose è necessaria la prenotazione al link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o tramite le modalità sotto indicate (Prenotazioni prime e terze dosi). Contestualmente alla somministrazione della terza dose, è possibile effettuare anche la vaccinazione antinfluenzale.

CLICCA QUI PER L'ELENCO DELLE FARMACIE ADERENTI ALLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID 19

MODULISTICA

Le persone che hanno fissato un appuntamento per la vaccinazione sono pregate di stampare il seguente modulo, compilarlo in ogni parte e presentarlo al personale del centro vaccinale. In questo modo si potranno accelerare di molto le procedure di registrazione, consenso e rilascio di attestazione, e ridurre al minimo i tempi di permanenza nei locali. Scarica qui il Modulo Unico.

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale anticovid della ASL di Pescara sono pubblicate al link: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19&idSezione=1420