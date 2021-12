Covid, in Abruzzo 696 nuovi casi e 215 guariti

In Abruzzo si registrano altri 696 nuovi casi di Coronavirus e 215 guariti. Anche oggi è stato registrato un nuovo decesso di una 91enne della provincia di Chieti. Da quando è iniziata la pandemia il numero dei pazienti deceduti è di 2631.

All'interno dell'area medica i pazienti sono ricoverati sono 160 (+6 rispetto a ieri); 24 (+3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9709 (+470 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 5025 tamponi molecolari e 29.836 test antigenici.

Nella nostra Regione il tasso di positivà è pari al 1,99%. Del totale dei casi positivi, 24.086 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+84 rispetto a ieri), 24.819 in provincia di Chieti (+198), 23.297 in provincia di Pescara (+258), 24.524 in provincia di Teramo (+130), 798 fuori regione (+12) e 188 (+13) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.