Covid: a Cepagatti ancora in aumento i casi sul territorio

Continuano a crescere i contagi nel Comune di Cepagatti. Dopo il ventiduesimo decesso Covid-19 annunciato la scorsa settimana dal Quotidiano Il Centro d'Abruzzo e dalla Pagina Cepagatti News, ieri sulla Pagina Ufficiale del Comune di Cepagatti si legge il seguente report:

"Aggiornamento casi Covid : attualmente nel nostro territorio ci sono 35 casi positivi di cui due ospedalizzati .

Raccomandiamo a tutti la massima prudenza durante questo periodo di festa."

Di seguito riportiamo quindi lo schema con i dati ufficiali riguardanti il Comune di Cepagatti aggiornati, diffusi dalla Asl da marzo 2020, data di inizio emergenza ad oggi 29 dicembre 2021:

• Positivi UFFICIALI presenti sul territorio di Cepagatti al 29 Dicembre 2021: 35

• Positivi totali da inizio emergenza sul territorio di Cepagatti: 3263

• Guariti totali da inizio emergenza sul territorio di Cepagatti: 3206

• Deceduti totali da inizio emergenza sul territorio di Cepagatti: 22

In molti ieri i Comuni che hanno diffuso il report di fine anno con relative restrizioni per i vari festeggiamenti previsti, tra cui fasce di coprifuoco per le attività nel Comune di Penne. Con la speranza che i dati nelle prossime comunicazioni siano più rassicuranti, si continua a ribadire di rispettare le regole e soprattutto un augurio alle persone ospedalizzate di poter tornare presto a casa.