Entro dieci giorni tornerà l'Hub Vaccinale del Palafiere in Via Tirino

Tra 10 giorni Pescara riavrà l'Hub Vaccinale del Palafiere in Via Tirino. A darne l'annuncio è stato all'Ansa il referente per la campagna vaccinale Rossano Di Luzio.

Dunque la città di Pescara avrà il suo terzo Hub Vaccinale, dopo quelli dell'ex Stazione di Porta Nuova dove attualmente si somministrano le terze dosi del vaccino Moderna e di Città Sant'Angelo, dove però vengono iniettate le prime esecondo dosi del vaccino anti-Covid.