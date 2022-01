Abruzzo: screening gratuito in diversi Comuni prima del rientro a scuola

Ieri sulle pagine social di vari Comuni, sono state pubblicate le modalità per lo screening scolastico prima del rientro a scuola. Di seguito riportiamo le comunicazioni ufficiali di alcuni dei Comuni del Pescarese che seguono l'esempio delle grandi città: Catignano: il Comune organizza lo screening nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022

Si avvisa la cittadinanza che a seguito dell’aumento dei casi registrato negli ultimi giorni sul territorio comunale, il comune ha organizzato uno screening sulla popolazione nelle giornate di:

- venerdì 7 gennaio dalle 15.30 alle 19.00;

- sabato 8 gennaio dalle 14.30 alle 19.00;

- domenica 9 gennaio dalle 14.30 alle 19.00.

La giornata di venerdì sarà interamente riservata a personale scolastico e popolazione 6-19 anni. Le giornate di sabato e domenica saranno aperte a tutta la popolazione. Anche in queste giornate sarà data tuttavia priorità a personale scolastico e popolazione 6-19 anni.

Lo screening sarà effettuato presso l’auditorium comunale.

Per prenotare il tampone chiamare il n. 085841403 interno 2.



Cepagatti: Domenica 9 gennaio dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, eseguiremo presso la sala congressi del comune di Cepagatti i tamponi rapidi gratuiti alla popolazione scolastica.

Per Alunni, docenti, personale ATA e personale impiegato all'interno delle scuole (addetti mensa, pulmino..)

La compagna è volontaria e non è necessario prenotarsi.

Comune di Pianella: Al fine di garantire il rientro a scuola, previsto per lunedì 10 gennaio 2022, in sicurezza, SABATO 8 GENNAIO 2022, presso il Centro Vaccinazioni, sito nell'area scolastica di via Villa de Felici, saranno effettuati tamponi rapidi antigenici a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, oltre al personale scolastico.

Per evitare attese ed assembramenti si prega di attenersi al calendario di seguito riportato.

N.B. Si richiede cortesemente di scaricare e compilare la modulistica prima di recarsi presso il Centro Vaccinazioni.

- https://www.comune.pianella.pe.it/area_letturaNotizia/152160/pagsistema.html

Le Asl e i Comuni abruzzesi sono al lavoro per organizzare gli screening di massa della popolazione scolastica in vista della ripresa delle attività didattiche che, in Abruzzo, per effetto di un'ordinanza della Regione, riprenderanno il 10 gennaio, proprio per consentire l'esecuzione dei tamponi, le cui modalità organizzative sono state demandate alle Asl. A Pescara le attività si svolgeranno sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 gennaio, secondo un calendario ben preciso che prevede il coinvolgimento di tutte le scuole elementari, medie e superiori. A Montesilvano (Pescara) lo screening si terrà sabato e domenica al Pala Dean Martin e attraverso i canali social il Comune segnalerà il link di collegamento con la piattaforma, per la prenotazione dei tamponi.

Comune di Chieti: Screening della popolazione scolastica con tamponi antigenici dell’8 e 9 gennaio. Individuate le sedi: si faranno all’Itis Savoia e all’Istituto Pomilio. Sindaco e assessori: “Chiediamo alla popolazione scolastica di partecipare”.

Chieti, 5 gennaio 2022 – Si svolgeranno nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022, dalle ore 8 alle ore 20 (orario continuato) gli screening con tampone antigenico dedicati agli alunni, studenti e personale scolastico dei Comprensivi e Istituti scolastici cittadini. Si ricorda che si tratta di un’iniziativa rivolta a ragazzi e personale delle scuole di ogni ordine e grado presenti in città, che unisce tutta la filiera istituzionale, perché resa possibile dalla sinergia fra Regione Asl e Comuni con la Struttura Commissariale del generale Figliuolo per le attività di testing anti Covid negli istituti scolastici, portate avanti dal personale medico dell’Arma dei Carabinieri e dell’Esercito.



I tamponi si svolgeranno su due hub individuati stamane dopo diversi sopralluoghi effettuati dal Comune con gli organizzatori e scelti per avere la massima accessibilità e accoglienza possibili. Le operazioni si svolgeranno:

- nella palestra dell’Itis Luigi di Savoia di Chieti in Via Gaetani dell'Aquila D'Aragona, 21

- nei locali dell’Istituto professionale U. Pomilio in Via Colonnetta, 124

Leggi la notizia: https://www.comune.chieti.it/notizie/screening-della-popolazione-scolastica-con-tamponi-antigenici-dell8-e-9-gennaio.html

Scarica qui il modulo da portare compilato: https://www.comune.chieti.it/documents/pagine/attachments/modulo_consenso_e_nota_informativa_screening_covid-19.pdf

All'Aquila saranno due i punti per effettuare i tamponi antigenici gratuiti operativi all'Aquila da venerdì 7 a domenica 9 gennaio, dalle 9 alle 17:30: i prelievi saranno effettuati nei drive through allestiti all'ex cinema multisala Garden, in via Volpe a Monticchio in collaborazione con la sezione aquilana della Croce Rossa Italiana, e all'aeroporto di Preturo, dove sarà presente personale medico dell'Esercito.

Ad Avezzano (L'Aquila) le attività si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 gennaio nella palestra dello Stadio dei Pini, dove dalle ore 10 e fino alle 17 verranno somministrati i test antigenici nasali. Potranno partecipare anche i residenti dei comuni della Marsica in cui non è prevista attività di screening. A Celano (L'Aquila) l'iniziativa si svolgerà al Circolo bocciofilo, in via della Torre, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Anche a Trasacco (L'Aquila) l'appuntamento è per sabato 8 gennaio, all'interno della palestra comunale, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

A Pineto (Teramo), in accordo con la Asl di Teramo, è in programma una campagna screening per la popolazione scolastica che si svolgerà nella Palestra Comunale in via Filiani venerdì 7 gennaio e sabato 8 gennaio, in entrambe le giornate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. (ANSA).