In Abruzzo 3610 nuovi casi e 480 guariti dal Covid

Sono 3610 i nuovi positivi al Covid registrati nella giornata di oggi, giovedì 13 gennaio 2022. Si registra anche un decesso (si tratta di un 63enne residente fuori regione) portando il totale di persone decedute da inizio pandemia a 2.681.

Per quanto riguardano i guariti sono 480 mentre i ricoverati in ospedale presso l'area medica sono 349 pazienti (+11 rispetto a ieri); 37 si trovano in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 60361 (+3114 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 5.360 tamponi molecolari e 24.057 test antigenici. Del totale dei casi positivi, sono 33.781 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+656 rispetto a ieri), 42.425 in provincia di Chieti (+1154), 37.046 in provincia di Pescara (+855), 38.287 in provincia di Teramo (+813), 2.000 fuori regione (+49) e 1.893 (+82) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.