Pescara, per gli over-50 le vaccinazioni si effettueranno anche di sera

Al fine di potenziare la campagna vaccinale, grazie alla collaborazione de Amministrazioni comunali, Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, infermieri, personale sanitario e amministrativo della ASL, volontari della Protezione Civile e Forze dell’Ordine, le somministrazion isi effettuaranno anche di sera (Open Night) over-50, un Open day pediatrico e, vari Open day presso i Comuni della Provincia.

L'apertura notturna degli Hub vaccinali si terrà giovedì 20 gennaio dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e sarà dedicata agli over 50 non ancora vaccinati, che potranno recarsi per ricevere la prima dose, ad accesso libero senza prenotazione, presso tutti gli Hub vaccinali della ASL di Pescara:

- Pescara, ex Stazione di Pescara Porta Nuova;

- Città Sant'Angelo Village Outlet, via Moscarola Città Sant'Angelo, "Ingresso D";

- Penne, Contrada Campetto, impianti sportivi comunali;

- Val Pescara - Scafa, Area ex Cementificio.

Per registrarsi sarà necessario della tessera sanitaria e la compilazione del modulo o di anamnesi e consenso già compilato, scaricabile attraverso il link: https://www.asl.pe.it/allegati/percorsi/cittadini/Vaccinazione%20anti%20Covid/MODULO %20UNICO.pdf

Nella giornata di sabato 22 gennaio l'Hub Vaccinale di Porta Nuova di Pescara sarà interamente dedicata alla pediatria (5-11 anni), per la somministrazione delle prime dosi, dalle ore 8:30 alle 19:30.

La registrazione dovrà avvenire presso il portale di Poste Italiane (link: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/) dalle ore 9.00 di mercoledì 19 gennaio. Bisognerà portare con sè a tessera sanitaria del minore, che dovrà essere accompagnato da almeno un genitore, e i moduli necessari, scaricabili dal sito aziendale ai link:

MODULO UNICO:

https://www.asl.pe.it/allegati/percorsi/cittadini/Vaccinazione%20anti%20Covid/MODULO %20UNICO.pdf

CONSENSO PER MINORENNI:

https://www.asl.pe.it/allegati/percorsi/cittadini/covid19/Consenso_informato_minore_COV ID%20-%20Nazionale.pdf

La collaborazione tra le Amministrazioni locali, i Medici di Medicina Generale e infermieri rendono inoltre possibile la realizzazione di Open day presso i Comuni della provincia, che nei prossimi giorni interesseranno i Comuni di Montesilvano, Nocciano, Picciano, Pianella, Bolognano, Villa Celiera e Cugnoli.

Per tutte informazioni aggiornate sui Centri Vaccinali anticovid della ASL di Pescara è possibile consultare la pagina del sito web dedicata al link: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19&idSezione=1420