Nel pomeriggio aprirà il nuovo Hub Vaccinale presso l'ex polo direzionale De Cecco

Da oggi, mercoledì 26 gennaio 2022 alle ore 15:00 aprirà il nuovo Huv Vaccinale di Pescara situato a Palazzo Fuksas di via A. Volta n. 10 ed intregrerà il Centro Vacccinale della Stazione di Porta Nuova.

L'impegno è stato preso grazie all'accordo tra il Sindaco Masci e gli assessori Cremonese e Seccia con l'imprenditore Giuseppe Aristide De Cecco, la moglie di questi Silvia Iezzi e la figlia Beatrice De Cecco, per l’utilizzo del piano terra dell’ex polo direzionale che fu sede della Fater.

Nei prossimi giormi il nuovo Hub Vaccinale sarà organizzato in quattro linee vaccinali che successivamente passeranno a cinque, sarà impiegato sia per la vaccinazione della popolazione adulta e over 12 anni, sia per quella pediatrica (5-11 anni). Il Centro sarà aperto dal lunedì al sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (ultimo ingresso) e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso).

Rimarrà quindi chiuso il sabato pomeriggio e la domenica. Le prenotazioni per la vaccinazione della fascia adulta della popolazione e per gli over 12 sono aperte sul portale di Poste www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Per la prenotazione dei bambini bisognerà invece attendere qualche giorno.