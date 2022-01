In Abruzzo altri 3.102 nuovi casi e 7 morti

In Abruzzo si registrano 3.102 nuovi casi di Covid-19. Da registrare purtroppo anche 7 vittime (di età compresa tra 77 e 81 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, mentre 4 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle Asl).

I guariti sono 293 mentre i pazienti ricoverati in area medico sono 412 pazienti (-3 rispetto a ieri), 40 in terapia intensiva. Gli altri 10.5710 (+2800 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono state effettuati 6.519 tamponi molecolari e 20.171 test antigenici. Il tasso di positività è pari all'11,62%. Del totale dei casi positivi, 43.988 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+669 rispetto a ieri), 56.958 in provincia di Chieti (+874), 49.573 in provincia di Pescara (+738), 51.879 in provincia di Teramo (+738), 2.650 fuori regione (+27) e 3003 (+51) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.