"Palazzo Fuksas", pubblicati gli orari per le somministrazioni dei vaccini

Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per i vaccini anti-Covid presso il nuovo Centro “Palazzo Fuksas”, in via Alessandro Volta n. 10, a Pescara, anche per l’età pediatrica (5-11 anni), tramite il portale di poste italiane www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

Il nuovo Hub è strutturato in cinque linee vaccinali, impegnato sia per la popolazione adulta e over-12, sia per quella pediatrica (5-11 anni). Il Centro sarà aperto dal lunedì al sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (ultimo ingresso) e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso). Resta quindi chiuso il sabato pomeriggio e la domenica.

L'Hub è organizzato anche per accogliere le nella matinata le vaccinazioni agli over-12 prime, seconde, terze dosi (si ricorda a tal proposito che non è necessaria la prenotazione per ricevere la somministrazione della prima dose), nell’orario pomeridiano per i bambini dai 5 agli 11 anni, prime e seconde dosi.

Tutte le informazioni aggiornate sui Centri vaccinali della ASL di Pescara, compresa la modulistica, sono consultabili al link: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazioneanti-covid-19-%2F-vaccinazione-in-gravidanza-%2F-centri-vaccinali&idSezione=1420