In Abruzzo 2.304 positivi al Covid e 8 decessi

In Abruzzo sono stati inidivuati 2.304 nuovi positivi al Covid-19, oggi venerdì 4 febbraio 2022. Purtroppo 8 persone sono decedute (di età compresa tra 62 e 92 anni, 1 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila, 1 residente fuori regione e 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl).

Aumentano i guariti (+2086 rispetto a ieri) mentre i pazienti ricoverati in are medica sono 489 pazienti (+11 rispetto a ieri) e 32 quelli in terapia intensiva. Gli altri 118125 (+194 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.222 tamponi molecolari e 17.966 test antigenici. Il tasso di positività è attualmente 9.52 per cento.

Del totale dei casi positivi, 48.167 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+482 rispetto a ieri), 62.243 in provincia di Chieti (+680), 53.920 in provincia di Pescara (+482), 56.098 in provincia di Teramo (+587), 2.893 fuori regione (+29) e 3368 (+40) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.