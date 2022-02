Covid: in Abruzzo 1.080 nuovi casi e 10 vittime (1 in provincia di Pescara)

Sono 1.080 i nuovi casi di Covid-19 rilevati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 10 ((di età compresa tra 64 e 91 anni, 3 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia dell’Aquila, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) con un totale da inizio pandemia di 2846 morti.

Aumentano i guariti che passano a 3231 rispetto a ieri mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 510 (+9 rispetto a ieri) e 34 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 115.289 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguti 2630 tamponi molecolari e 8176 test antigenici con il tasso di positività che passa al 9,99%.

Del totale dei casi positivi, 49.434 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+257 rispetto a ieri), 63.914 in provincia di Chieti (+335), 55.078 in provincia di Pescara (+269), 57.203 in provincia di Teramo (+169), 2.984 fuori regione (+21) e 3.466 (+27) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.