Covid: in Abruzzo rilevati 1.728 nuovi casi e 11 decessi

Sono 1.728 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Aumentano purtroppo i decessi, 11 (di età compresa tra 55 e 84 anni, 3 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo, mentre 5 casi sono risalenti ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle Asl) per un totale di 2.905 morti da inizio pandemia.

Il tasso di positività passa al 9,94% rispetto 9,97% di ieri, mercoledì 16 febbraio. I guariti sono 757 mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 470 pazienti (-19 rispetto a ieri) ed in terapia intensiva 23 (+1 rispetto a ieri). I positivi, in quarantena nelle rispettive abitazioni sotto osservaglianza della Asl, sono 90075.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 5.818 tamponi molecolari e 11.559 test antigenici.

Del totale dei casi positivi, 53.560 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+413 rispetto a ieri), 69.140 in provincia di Chieti (+423), 58.823 in provincia di Pescara (+383), 61.435 in provincia di Teramo (+478), 3.281 fuori regione (+26) e 3536 (+4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.