Dal primo marzo i nuovi orari degli Hub Vaccinali presso Pescara e provincia

La Asl ha pubblicato i nuovi orari di apertura e chiusura e giorni dei Centri Vaccinali della Provincia di Pescara. Il nuovo calendario partirà da martedì 1 marzo 2022:

-Pescara, Palazzo Fuksas, via Alessandro Volta 10

Aperto dal lunedì al sabato solo nella fascia pomeridiana, dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Attivo sia per le vaccinazioni over 12 che per l’età pediatrica;

-Pescara, Stazione di Pescara Porta Nuova

Aperto solo di mattina, dalle 09.00 alle 14.00, dal lunedì al sabato compreso;

-Baby Hub - Pescara, Stazione di Pescara Porta Nuova

APERTO FINO AL 4 MARZO 2022 dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00. Dal 5 marzo le vaccinazioni pediatriche si svolgeranno presso il Centro Vaccinale "Palazzo Fuksas";

-Città Sant'Angelo Village Outlet, via Moscarola Città Sant'Angelo, "Ingresso D" Dal 2 marzo 2022:

Aperto solo di mattina, dal lunedì al sabato compreso, dalle 09.00 alle 14.00;

-Penne, Contrada Campetto

Aperto dalle ore 15.00 alle ore 18.00 tutti i venerdì del mese di marzo, ovvero: venerdì 4, venerdì 11, venerdì 18 e venerdì 25 marzo;

-Val Pescara - Scafa, Area ex Cementificio

Aperto dalle ore 15.00 alle ore 18.00 tutti i venerdì del mese di marzo, ovvero: venerdì 4, venerdì 11, venerdì 18 e venerdì 25 marzo.

In tutti i Centri vaccinali gli adolescenti e adulti (over 12 anni) possono ricevere la vaccinazione anticovid (prima e terza dose) accedendo nei Centri vaccinali della ASL di Pescara anche senza prenotazione. Si ricorda che per ricevere la terza dose devono essere trascorsi almeno 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Resta obbligatoria la prenotazione per l’età pediatrica (5-11 anni) da effettuarsi tramite il portale di poste italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o chiamando il numero verde 800 00 99 66. Tutte le informazioni aggiornate sui Centri vaccinali della ASL di Pescara, compresa la modulistica, sono consultabili al link: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazioneanti-covid-19-%2F-vaccinazione-in-gravidanza-%2F-centri-vaccinali&idSezione=1420