Pescara Sud: In arrivo i nuovi uffici del Distretto Sanitario in Via Rio Sparto

Verso la fine del mese apriranno i nuovi uffici del distretto Sanitario di Pescara Sud in Via Rio Sparto. Una struttura innovativa con un a grandezza di mq 1350 con pareti ventilate ed energeticamente autonoma grazie all'installazione di pannelli fotovoltaici e con un giardino interno. Cup con alta tecnologia con monitor ed eliminacode, poliambulatori, Sala Prelievi, cardiologia, otorino, oculistica, dermatologia, odontoiatria, ortopedia e chirurgia vascolare. Inoltre tutta la struttura di via Pesaro è trasferita in quella di via Rieti.

"Giovedì pomeriggio insieme all'assessore Sulpizio e alla presenza del direttore della Funzione Territoriale Asl, Rita Mazzocca – ha detto il capogruppo Lega Vincenzo D'Incecco – siamo andati a verificare l'andamento dei lavori e ci siamo complimentati per l'organizzazione della struttura che rappresenta un ulteriore passo in avanti per la delocalizzazione verso le zone limitrofe al centro cittadino. Con questo tipo di struttura, daremo la possibilità di allargare a tutto il territorio cittadino i servizi a disposizione senza dover "ingolfare" quelle esistenti. Aspettiamo con ansia l'inaugurazione di questo polo perché darà un ottimo servizio per quella zona che sarà anche rivalutata grazie a questa iniziativa".