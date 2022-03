Dal primo aprile scattano i nuovi orari degli Hub Vaccinali della provincia di Pescara

La Asl ha pubblicato i nuovi orari degli Hub Vaccinali della provincia di Pescara.

Fino al 31 marzo, giorno in cui scadrà lo stato d'emergenza emesso dal Governo a causa della pandemia da Covid-19, il Palazzo Fuksas di Via Alessandro Volta sarà aperto dalle ore 9:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 19:00 dal lunedì al sabato compreso. Gli over-12 potranno accedere senza l'uso della prenotazione (CLICCA QUI PER PRENOTARTI)

Dal primo aprile il Centro Vaccinale avrà questi nuovi orari, dalle ore 9:00 alle 13:00, nei seguenti giorni:

- Venerdì 1 aprile;

- Lunedì 4 aprile;

- Mercoledì 6 aprile;

- Venerdì 8 aprile;

- Lunedì 11 aprile;

- Mercoledì 13 aprile;

- Venerdì 15 aprile;

- Martedì 19 aprile;

- Venerdì 22 aprile;

- Martedì 26 aprile;

- Venerdì 29 aprile.

All'interno dell'Hub Vaccinale di Via Alessandro Volta verranno somministrate solo prime e seconde dosi, con vaccino pediatrico Pfizer-Biontech, a bambini dai 5 agli 11 anni, esclusivamente su prenotazione.

Per quanto riguarda il Centro Vaccinale di Città Sant'Angelo, sino al 31 marzo sarà aperto la mattina, dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle 14:00. Dal primo aprile entreranno in vigore i seguenti orari: dalle ore 9:00 alle 13:00 nei seguenti giorni:

- Venerdì 1° aprile;

- Lunedì 4 aprile;

- Mercoledì 6 aprile;

- Venerdì 8 aprile;

- Lunedì 11 aprile;

- Mercoledì 13 aprile;

- Venerdì 15 aprile;

- Martedì 19 aprile;

- Venerdì 22 aprile;

- Martedì 26 aprile;

- Venerdì 29 aprile.

Anche in questo Hub Vaccinale gli over-12 potranno accedere senza prenotazione (CLICCA QUI PER PRENOTARE).

Pe il Centro Vaccinale di Penne (Contrada Campetto) i giorni di apertura, sino al 31 marzo, saranno i seguenti: lunedì 21 e venerdì 25 febbraio; venerdì 4, venerdì 11, venerdì 18 e venerdì 25 marzo con i seguenti orari di apertura: dalle 15.00 alle 18.00.

Dal primo aprile ecco il nuovo orario: dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Giorni di apertura: venerdì 8 e venerdì 22 aprile. Gli over 12 possono accedere anche senza prenotazione. Per prenotare: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o tramite le modalità sotto indicate (Prenotazione).

Alla Val Pescara-- Scafa, Area ex Cementificio: giorni di apertura martedì 22 e venerdì 25 febbraio; venerdì 4, venerdì 11, venerdì 18 e venerdì 25 marzo.

orari di apertura: dalle 15.00 alle 18.00.

DAL 1° APRILE 2022:

Orari di apertura: dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

Giorni di apertura: venerdì 1°, venerdì 8 e venerdì 22 aprile.

Gli over 12 possono accedere anche senza prenotazione



Per prenotare: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o tramite le modalità sotto indicate (Prenotazione).