Arriva a Pescara il "Truck Tour Banca del Cuore”, lo screening sulla prevenzione cardiovascolare

Anche a Pescara ci sarà il “Truck Tour Banca del Cuore”, uno screening cardiologico completo e gratuito, senza prenotazione per tutti i cittadini per la prevenzione cardiovascolare. Gli screening verranno effettuati dal 1 al 3 giugno in Piazza Primo Maggio a Pescara dalle ore 9:00 alle 19:00.

Si tratta della Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2022”, promossa dalla “Fondazione per il Tuo Cuore” dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai-Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Truck Tour - Banca del Cuore è un progetto itinerante di Prevenzione Cardiovascolare che fa tappa nel cuore di oltre 34 città italiane.

Lo screening gratuito comprende un esame elettrocardiografico, uno screening aritmico, uno screening metabolico con il rilievo di 9 parametri metabolici (Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo HDL/LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia Fast, Emoglobina glicata e Uricemia). Dopo l’effetto aggravante che la recente pandemia ha avuto sotto diversi aspetti sul cuore degli Italiani, l’obiettivo primario è di ridurre le morti cardiache (prima causa di morte nel nostro Paese) con la Prevenzione Cardiovascolare oggi ancor più determinante.

Durante la permanenza del Truck, inoltre, oltre allo spazio dedicato agli esami clinici, ci sarà un’area attrezzata per eventi divulgativi sulla prevenzione cardiovascolare, incontri, dibattiti, tavole rotonde specifiche con medici locali. Il dr. Massimo Di Marco, Presidente dell’ANMCO Abruzzo e Responsabile dell’UTIC del Presidio Ospedaliero S. Spirito di Pescara, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questa iniziativa, il Truck Tour Banca del Cuore è un’importante operazione di cultura preventiva. La prevenzione delle malattie cardiologiche fa parte di un pensiero più ampio: il benessere dei cittadini della nostra Regione e di quanti la visitano”. Le visite verranno effettuate dai medici cardiologi dell’ANMCO con l’ausilio degli infermieri della Cardiologia-UTIC del Presidio Ospedaliero di Pescara.