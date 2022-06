La ASL di Pescara ha indetto un bando per l'ammissione al corso di formazione per il conseguimento delle qualifiche di OSS (Operatore Socio Sanitario". Il bando scadrà il prossimo 2 luglio 2022. Il corso prevede la partecipazione di n. 90 unità e sarà articolato in tre sezioni presso:

- sede formativa di Pescara: 50 unità;

- sede distaccata di Penne: 20 unità;

- sede distaccata di Popoli: 20 unità.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BANDO