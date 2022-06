A Pescara arriva CupSolidale per prenotare visite ed esami

Prenotare esami diagnostici o visite mediche senza più dover mettersi in fila o in lista d'attesa ora è possibile anche a Pescara con CupSolidale, la startup fondata dal fiorentino Leonardo Aloi già vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti nazionali. CupSolidale con circa 13 mila prenotazioni al mese è una realtà in forte crescita e che punta a espandersi su tutto il territorio nazionale.

"Oggi con la nostra rete di cliniche e laboratori privati copriamo la maggior parte delle principali città del Paese - dichiara il CEO Leonardo Aloi -ma vogliamo arrivare anche nelle province e nei piccoli centri perché la capillarità unita alla modernità del digitale sono i due requisiti essenziali del nostro progetto".

L'approdo nella città abruzzese è stato annunciato dal team della startup a metà maggio: una decina le cliniche pescaresi già entrate nel network e centinaia le prestazioni sia diagnostiche che specialistiche ora prenotabili sul portale www.cupsolidale.it. CupSolidale mira a facilitare al massimo l'accesso alla prestazione sanitaria e consente di individuare qual è il miglior costo di mercato, in un momento storico in cui il sistema sanitario nazionale è fortemente sotto pressione e la domanda di prevenzione e diagnosi è in forte crescita.

COME FUNZIONA CUP SOLIDALE

La piattaforma contiene tutte le prestazioni sanitarie di cui la persona ha bisogno. Una volta digitato nella barra di navigazione www.cupsolidale.it si accede al form di ricerca del sito. L'utente deve indicare solo le informazioni fondamentali: di COSA ha bisogno e DOVE e il sistema gli restituisce una lista di risultati. A quel punto sta all'utente fare una scelta in base alla data più prossima, alla sede più vicina o al prezzo più conveniente.

Il pagamento può avvenire direttamente online ma si può anche decidere di pagare in struttura senza costi aggiuntivi.

COSA SI PUO' PRENOTARE CON CUPSOLIDALE.IT

Il portale contiene un'ampia offerta di prestazioni sanitarie. Su CupSolidale è possibile prenotare:

Servizi diagnostici (ad esempio: risonanza magnetica, ecografia, test e tamponi Covid, etc);

Esami di laboratorio (ad esempio: esami del sangue, delle urine etc);

Visite specialistiche (ad esempio: visita oculistica, visita dermatologica, visita cardiologica etc);

Visite e servizi odontoiatrici;

Fisioterapia;

Servizi a domicilio e di assistenza alla persona.

La prenotazione è possibile sempre, 24 ore su 24, 7 giorni su 7; in molti casi la prestazione è disponibile il giorno stesso e si può scegliere di prenotarla nel posto più vicino. I prezzi sono sempre esplicitati sulla piattaforma e vengono messi in comparazione.