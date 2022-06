Covid: da domani cambia l'organizzazione per l'assistenza domiciliare ai pazienti positivi

Da domani, venerdì primo luglio, cambia il modello organizzativo dell’assistenza territoriale per i positivi al Covid. Come previsto dalla Legge di Bilancio dello Stato 2022, scade la proroga per le attività delle Usca, le unità istituite ad aprile 2020 per la presa in carico, l’assistenza e il monitoraggio dei pazienti positivi al virus che non necessitavano di ricovero ospedaliero.

Le attività finora svolte dalle Usca saranno gestite dalle 4 Ucat aziendali (le unità di coordinamento dell’assistenza territoriale), con ciascuna Asl che rimodulerà l’organizzazione e l’accesso ai servizi, riassorbendo anche parte del personale finora impiegato il cui incarico temporaneo scadeva oggi.

La nuova organizzazione resterà attiva nelle more della prossima attivazione delle Uca (le unità di continuità assistenziale), anch’esse previste da un recente decreto ministeriale.