La Asl di Pescara aderirà alla campagna screening gratuita di prevenzioni dei tumori testa-collo

La ASL di Pescara aderirà alla campagna di screening gratuito sulla prevenzione dei tumori testa-collo, attraverso le iniziative messe in campo dall’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale dell'Ospedale Civile di Pescara, recentemente nominata Centro di Riferimento Regionale per le neoplasie del distretto testacollo - direttore Dott. Claudio Donadio Caporale.

La Campagna di prevenzione si effettuerà dal 20 al 22 settembre dalla ore 9:00 alle 13:00 presso l'Ambulatorio di Oncologia a Cervico-Facciale (4° piano Ala Est, tel. 085-4252487).

La campagna Make Sense è un’iniziativa promossa dalla Società Europea dei Tumori Testa Collo (European Head and Neck Society, EHNS), di cui in Italia è promotore l'Associazione Italiana Oncologia Cervico Cefalica (AIOCC). Nata nel 2013 per rispondere alla mancanza di conoscenza nel grande pubblico relativamente alle patologie oncologiche del distretto cervico-cefalico e per aumentare la consapevolezza dell'importanza della prevenzione. Con questa iniziativa, si intende aumentare la consapevolezza dei sintomi legati ai tumori della testa e del collo, promuovendo un tempestivo ricorso al medico per una diagnosi precoce che può aiutare a migliorare la prognosi nei pazienti affetti dalla malattia. L'educazione alla prevenzione passa attraverso l'adozione di stili di vita corretti, che limitano l'insorgenza dei tumori (tra i maggiori fattori di rischio infatti si annoverano fumo e alcool).

La comprensione dei segni e dei sintomi della malattia sono necessari per il ricorso al medico per una diagnosi precoce e il tempestivo rinvio al medico specialista. Secondo le ricerche, infatti, ricorrere tempestivamente al consulto del medico permette ai pazienti di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell’80-90%, contro un'aspettativa di vita di 5 anni per i pazienti con malattia diagnosticata in fase avanzata. Per la decima edizione, EHNS vuole rilanciare in maniera forte i principi chiave della Campagna. Per questo motivo adotterà il motto “Make it Make Sense. Learn the life-saving 1for3 rule”, con il quale sottolineare e riportare all'attenzione di media e pubblico fondante la regola “1per3”.

L'edizione 2021 della Make Sense Campaign ha visto coinvolti, sul piano europeo, oltre all'Italia, 18 Paesi (Belgio, Bielorussia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Israele, Kazakistan, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Russia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria), a cui si è aggiunto un Paese extra-EU, il Brasile. I risultati in Europa parlano di oltre 5.500 pazienti visitati, di cui 652 rimandati per approfondimenti.

Per l'anno 2022, anche AIOCC ha un progetto speciale: realizzare una campagna di sensibilizzazione che coinvolge le altre Società Scientifiche che si occupano, nel loro ambito, di neoplasie della testa e del collo, e le Associazioni dei Pazienti. Un'ampia compagine che possa fungere da rete di comunicazione per amplificare il più possibile il messaggio di prevenzione della Campagna europea, facendole così raggiungere la massima diffusione possibile. Durante la settimana della Campagna, il sito aiocc.it ospiterà informazioni utili sulla prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori testa collo.