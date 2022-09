Centri anti-Covid: ecco i giorni di apertura per i mesi di settembre e ottobre 2022

La Asl di Pescara rende noto gli orari di apertura dei Centri Vaccinali anti-Covid della Provincia pescarese per i mesi di settembre e ottobre 2022.

Il Centro Vaccinale di Pescara “ex LIDL”, in via Colle Renazzo 11/5, è aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i martedì, i mercoledì ed i venerdì del mese. (Chiuso il lunedì, il giovedì, il sabato e la domenica). È possibile accedere senza prenotazione, obbligatoria solo per l’età pediatrica (5-11 anni).

Il Centro Vaccinale di Penne, in Contrada Campetto, sarà aperto dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nei seguenti giorni: giovedì 6 ottobre e giovedì 20 ottobre. Non è necessaria la prenotazione.

Baby Hub - Servizio Vaccinazioni (Vecchio Ospedale) – Via Renato Paolini 47, Pescara, è aperto dalle 15.00 alle ore 17.00 tutti i martedì del mese. Prenotazione obbligatoria attraverso il link o chiamando il numero verde 800 009966. , è aperto dalle 15.00 alle ore 17.00 tutti i martedì del mese. Prenotazione obbligatoria attraverso il link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/

Tutte le persone di età superiore ai 60 anni possono effettuare la quarta dose (second booster), con vaccino a mRNA purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).