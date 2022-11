Asl di Pescara: il Dottor Vittorio Di Michele Ã¨ il nuovo Direttore della UnitÃ  Operativa Complessa del Centro di Salute Mentale dellâ€™Area Nord

Il Dottor Vittorio Di Michele è il nuovo Direttore della Unità Operativa Complessa (UOC) del Centro di Salute Mentale (CSM) dell’Area Nord della Asl di Pescara. Questa mattina è stato sottoscritto un contratto quinquennale con la Asl pescarese.

Di Michele, già direttore facente funzione della stessa area, ha vinto l'avviso pubblico riportando da parte della commissione una brillante valutazione per i titoli professionali posseduti, per le competenze organizzative e gestionali, per i volumi di attività svolta, per l’attività di formazione, di studio, di ricerca e produzione scientifica.

Alla firma del contratto erano presenti Direttore Generale della ASL Vincenzo Ciamponi, il Direttore Sanitario Aziendale Antonio Caponetti, il Direttore Amministrativo Vero Michitelli, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Renato Cerbo, il Direttore dell’Unità Operativa Complessa Dinamiche del Personale Giuseppe Barile.

Il Dottor Di Michele ha ringraziato la direzione strategica della Asl per la nomina e ha prospettato l’impulso che intende dare al suo servizio nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale. E’in fieri, tra l’altro, una importante collaborazione con vari CSM a livello nazionale volta anche ad intercettare fondi europei per il miglioramento dei servizi di Salute Mentale.