A Pescara visite cardiologiche gratuite per il “Truck Tour Banca del Cuore 2023”

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, riparte a grande richiesta la straordinaria Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2023” facente parte del più ampio Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore”. Pescara ospiterà il Truck della Prevenzione dal 27 al 29 luglio.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, sin dal suo esordio nel 2017 ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai-Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI.

Il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Banca del Cuore, da sempre attivo per la prevenzione delle malattie cardiovascolari si mette gratuitamente a disposizione della popolazione con screening cardiologici volti non solo alla prevenzione, attraverso la riduzione dei principali fattori di rischio per lo sviluppo delle malattie cardiovascolari, ma anche e soprattutto per aiutare la popolazione generale a scoprire eventuali effetti cardiologici, ancora misconosciuti e non evidenti sul proprio sistema cardiovascolare.



Da giovedì 27 luglio a sabato 29 luglio, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, un Jumbo Truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni a Piazza 1 Maggio, per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito che comprende:

• screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico;

• stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart;

• screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo HDL/LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia Fast, Emoglobina glicata e Uricemia;

• stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare;

• consegna del kit di 19 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione per il Tuo cuore;

• rilascio della card BancomHeart attiva.

Durante la permanenza del Truck nelle singole città, si svolgeranno inoltre dibatti e incontri sul tema della prevenzione delle malattie cardiovascolari destinati a clinici.



Grazie al Progetto Banca del Cuore, ideato dal prof. Michele Gulizia e coordinato dal Settore Operativo Autonomo “Banca del Cuore” della Fondazione per il Tuo cuore, a tutti i cittadini che afferiranno al Truck verrà consegnata una BancomHeart personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Tutti i dati verranno in tal modo custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente, attraverso una password segreta conosciuta solo dall’utente, di connettersi dall'Italia e/o dall'estero alla “Banca del Cuore” per consultare o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera, o metterli a disposizione del proprio medico curante o a quello di un Pronto Soccorso in caso di emergenza sanitaria.



Il Truck attraverserà l’Italia e sosterà per tre giorni nelle più belle piazze per raggiungere i cittadini direttamente a casa loro, ponendo così l’attenzione sulla prevenzione cardiovascolare con l’obiettivo di ridurre le morti cardiache che restano ancora oggi la prima causa di morte nel nostro Paese.

Le città coinvolte quest’anno saranno in ordine: Firenze, Perugia, Rieti, Roma, Salerno, Matera, Lecce, Bari, Pescara, Ancona, Acri, Cosenza, Motta S. Lucia, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Oristano, Savona, Casale Monferrato, Torino, Aosta, Biella, Milano, S. Donà di Piave (VE), Udine e Piacenza. Il prof. Michele Gulizia – Responsabile del Settore Operativo del Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore” e Direttore della Cardiologia dell’Ospedale Garibaldi-Nesima di Catania – ha spiegato:

“La Banca del Cuore è il più grande Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare in Italia, unico al mondo, che permette ai cittadini di avvantaggiarsi di uno screening cardiovascolare completo, rapido e immediatamente condivisibile con il proprio medico curante o con altri specialisti in tutto il mondo, in tempo reale e con una copertura 24 ore su 24. La Campagna di Prevenzione “Truck Tour Banca del Cuore 2023” ci consente di andare direttamente a casa degli italiani, ovvero nelle piazze delle principali città, ove attivamente, dal 2016, svolgiamo questo importante screening gratuito di prevenzione cardiovascolare, di portata finora mai realizzata nel nostro Paese, che fino a oggi – continua il Prof. Gulizia - grazie a questa diffusione capillare, ci ha permesso di distribuire oltre 62.000 BancomHeart ad altrettanti cittadini e di salvare molte vite. La prevenzione diventa ancora più determinante dopo la recente pandemia, poiché il Covid ha agito sulle patologie del cuore a diversi livelli: nelle persone colpite dal virus ha generato infiammazioni di miocardio e pericardio, cardiopatia ischemica, ictus cerebrale, malattie a carattere trombo-embolico; ha, inoltre, contribuito a ritardare la diagnosi, complicando la gestione e l’aspetto di prevenzione delle malattie cardiovascolari e riducendo la possibilità delle ospedalizzazioni. In particolare, nei soggetti colpiti dal Covid si è riscontrato un aumento del 20-25% di tutte le malattie cardiovascolari. Identificare i fattori di rischio ed essere consapevoli del proprio stato di salute è il primo passo per proteggere il nostro cuore.

Una prima analisi dei dati raccolti in questi anni dalla Campagna Truck Tour Banca del Cuore – continua il prof. Gulizia - ha permesso di identificare un notevole aumento della prevalenza di alcune malattie cardiovascolari, soprattutto fibrillazione atriale e scompenso cardiaco, con percentuali relativamente quadruple e triple rispetto ai dati finora conosciuti in letteratura, particolarmente nei giovani di genere maschile e di età 18-40 anni. È importante inoltre sottolineare che molti sono stati i casi emersi di patologie cardiovascolari misconosciute agli stessi interessati (forme asintomatiche di fibrillazione atriale, aritmie maligne a trasmissione genetica, scompenso cardiaco e ipertensione arteriosa), il cui riscontro, grazie a questo capillare screening, ha verosimilmente permesso di evitare probabili nuovi decessi per arresto cardiaco, progressione della malattia aterosclerotica e complicanze cardioemboliche.”



Il prof. Domenico Gabrielli – Presidente Fondazione per il Tuo cuore - ha sottolineato:

“La prevenzione è fondamentale e si fonda principalmente sul controllo dei cosiddetti fattori di rischio tradizionali come ipertensione, alti livelli di colesterolo LDL e di trigliceridi, bassi livelli di colesterolo HDL, sovrappeso e obesità, storia familiare di patologie cardiovascolari prima dei 65 anni, sedentarietà, fumo di sigaretta, consumo eccessivo di alcolici e diabete; fattore quest'ultimo che nelle donne aumenta di 3 volte il rischio di andare incontro ad aterosclerosi coronarica con effetti anche fatali. Dai dati dell’ultimo rilevamento ISS – Istituto Superiore di Sanità, il 98% degli italiani è esposto ad almeno un fattore di rischio cardiovascolare, mentre il 41% ne presenta almeno tre. Promuovere campagne di prevenzione cardiovascolare è dunque fondamentale per salvaguardare il cuore degli italiani e la Fondazione per il Tuo cuore dei Cardiologi Ospedalieri Italiani ANMCO, che da oltre venti anni si impegna attivamente nella ricerca e nella prevenzione cardiovascolare, attraverso la campagna Truck Tour Banca del Cuore 2023 oltre a diffondere la cultura della prevenzione desidera offrire a tutti quelli che lo desiderano la possibilità di effettuare uno screening cardiologico completo gratuito, al fine di proteggere e preservare il proprio cuore.”



Il dott. Massimo Di Marco – Cardiologia-Utic dell’Ospedale Civile dello Spirito Santo di Pescara - ha dichiarato:

“Le malattie cardiovascolari, nonostante il percorso fatto negli ultimi decenni, costituiscono ancora la principale causa di morte in Italia: oltre il 40 per cento dei decessi sono dovuti infatti a problemi cardiovascolari. La prevenzione è fondamentale, per molti anni ci siamo focalizzati sulla cura delle malattie ma non sul preservare la salute e a mio avviso vi è la necessità di cambiare approccio. Servono pertanto: una valutazione più precoce dei soggetti a rischio, campagne educazionali e il coinvolgimento della medicina generale.”

Il dott. Gianserafino Gregori – Presidente Regionale ANMCO Abruzzo - ha sottolineato:

“I cardiologi ospedalieri del nostro Servizio Sanitario Nazionale, da sempre in prima linea nella ricerca e nella prevenzione cardiovascolare, ancora una volta scendono gratuitamente in campo a disposizione della popolazione. Il Truck Tour Banca del Cuore rappresenta una preziosa opportunità per il cuore di tutti gli italiani e l’augurio è che i cittadini possano aderire numerosi a questa straordinaria iniziativa.”

Collegandosi al sito della Fondazione o scaricando l’App Banca del Cuore da Apple store o Google Play è possibile visualizzare tutte le tappe dell’iniziativa e prenotare il proprio turno di visita. La Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Truck Tour Banca del Cuore 2023 è sostenuta interamente dalla Fondazione per il Tuo cuore. La Campagna sarà attiva anche sui social con l’hashtag #bancadelcuore2023.