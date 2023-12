NovitÃ  in tema di terapia delle crisi epilettiche nel paziente con danno cerebrale acuto in terapia intensiva

L’obiettivo del corso è quello di stabilire le modalità di monitoraggio eurofisiologico e quello di sviluppare un protocollo condiviso per l’uso appropriato della profilassi antiepilettica e del trattamento delle crisi epilettiche associate al danno cerebrale acuto in terapia intensiva con una revisione delle attuali evidenze sulla gestione dello stato di male epilettico super-refrattario.

Mercoledì 6 dicembre, presso l’aula multimediale della Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Pescara, si terrà il corso “ Novità in tema di profilassi e terapia delle crisi epilettiche nel paziente con danno cerebrale acuto in terapia intensiva “, Responsabile Scientifica dr.ssa Antonella Frattari.

Le crisi epilettiche rappresentano una complicanza frequente delle patologie associate a danno cerebrale acuto e possono, a loro volta, essere causa di danno cerebrale secondario, complicanze sistemiche e peggioramento dell’outcome.

Benché vi sia consenso sulla necessità di trattare le crisi epilettiche, non vi è accordo in merito alla necessità di una loro profilassi nei pazienti a rischio, in particolare per quanto riguarda la durata del trattamento profilattico e le modalità di sospensione.

Inoltre, poiché nel paziente con danno cerebrale acuto le crisi epilettiche convulsive di breve durata, le crisi non convulsive e lo stato epilettico non convulsivo sono difficilmente identificabili in assenza di un adeguato monitoraggio, è importante il monitoraggio neurofisiologico, al fine di individuare precocemente la presenza di crisi epilettiche e di stato epilettico non convulsivo, per ottimizzarne il trattamento.