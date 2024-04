Ospedale Santo Spirito eccellenza per l’Ortopedia secondo la guida “Salute” di Repubblica

Un ulteriore riconoscimento per l’ospedale Santo Spirito di Pescara, che si posiziona ai vertici della classifica “Ospedali di Eccellenza 2024” per il reparto di Ortopedia di anca, ginocchio e spalla. La classifica, pubblicata da “Salute”, inserto distribuito da “La Repubblica”, “La Stampa” ed altri quotidiani del gruppo Gedi (link: https://www.salute.eu/ospedali), rappresenta un importante riconoscimento per l’eccellenza della ASL pescarese in questo ambito specialistico.

La guida “Ospedali di Eccellenza 2024” è frutto di una ricerca che ha preso in esame i dati pubblici del “Programma Nazionale Esiti” e i risultati di un questionario compilato dal personale medico di reparto. I criteri valutati includono il trattamento medico, l’igiene, l’assistenza medica e infermieristica, le iniziative sulla qualità, la reputazione, i servizi al paziente e la ricerca.

“Il raggiungimento dei punteggi più elevati da parte dell’Ortopedia di anca, ginocchio e spalla del Presidio Ospedaliero di Pescara conferma l’impegno costante dell’Azienda nel perseguire l’eccellenza in ambito clinico e assistenziale, ponendo al centro il benessere e la salute dei pazienti. Un risultato che premia la professionalità e la dedizione di tutto il personale medico e infermieristico”, si legge in una nota della Asl.