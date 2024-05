La nutrizionista Chiara Di Gianvittorio in copertina sulla rivista "Salute 33"

Chiara Di Gianvittorio, dietista e biologa nutrizionista originaria di Caprara, è il volto di maggio della rivista di divulgazione scientifica ‘Salute 33’. Oltre che in copertina, la dottoressa è presente all’interno del mensile, dove appare un suo articolo sulla dieta chetogenica. Di Gianvittorio si occupa di nutrizione in tutte le condizioni fisiopatologiche, con approccio sempre incentrato sulla persona. Nell’ultimo anno si è perfezionata in diete e terapie nutrizionali chetogeniche presso l’Università di Salerno.

Questo le ha permesso di adottare non solo strategie nutrizionali ispirate alla dieta mediterranea, ma all’occorrenza anche diete chetogeniche, che vanno ben oltre una moda del momento. Sono infatti un approccio valido sia nel trattamento di sovrappeso e obesità sia per alcune patologie: sindrome metabolica, insulino-resistenza, malattie neurologiche (emicrania e cefalea, epilessia), iperglicemia, sindrome dell’ovaio policistico, psoriasi, fibromialgia e difficoltà nel concepimento.