Progetto regionale Kiwanis per la Iodio Profilassi in età pediatrica

Si svolgerà martedì 21 maggio alle 11, nella Sala Giunta del Comune, la presentazione del Progetto regionale per la Iodio Profilassi in età pediatrica che sarà illustrato dal responsabile scientifico, dottor Stefano Tumini, presidente del Kiwanis Chieti Pescara D’Annunzio. L'iniziativa coinvolgerà gli studenti di alcune scuole abruzzesi e prevedrà anche un concorso a premi dedicato ai ragazzi. Lo scopo della Campagna «“ISI” Iodio, Salute e Intelligenza» è quello di divulgare e sensibilizzare le scuole primarie, secondarie di I grado e di II grado sull’importanza dello iodio per la salute del bambino e dell’adolescente.

La Campagna ISI prevede lo svolgimento sul territorio regionale di incontri educazionali nelle scuole primarie e secondarie nell’anno scolastico 2024-2025, in presenza o in modalità virtuale, con l’intervento di medici specialisti e rappresentanti delle autorità scolastiche e sanitarie. Partendo dalla conoscenza di base sulla fisiologia dello iodio verranno scardinati i falsi miti e fornite indicazioni e consigli per un corretto apporto alimentare di iodio con materiale divulgativo in formato cartaceo ed elettronico opportunamente creato per ISI.

Ogni istituto scolastico svilupperà liberamente il progetto divulgativo/informativo nell’ambito delle proprie attività curriculari ed extracurriculari della propria offerta formativa. Sarà istituito l’ISI Kontest, un concorso per tutte le classi il cui regolamento verrà a breve divulgato. Concluderà la Campagna ISI (maggio 2025) un evento informativo scientifico aperto a tutta la popolazione in occasione della settimana mondiale della tiroide. Durante l’evento si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso. Un premio speciale sarà intitolato alla memoria dell’amato e compianto dottor Sandro Angeloni per l’impegno magistrale e la dedizione professionale dimostrata nella cura dei bambini.