Cibo sicuro per un futuro sano: i consigli della Asl

Ogni anno il 7 giugno si celebra la Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, un’iniziativa promossa dall’Assemblea Generale dell’ONU per sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere ad azioni concrete volte a garantire la sicurezza alimentare a livello globale. La sicurezza alimentare è fondamentale per la salute umana, lo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale. Ogni anno, circa 600 milioni di persone si ammalano a causa di malattie di origine alimentare, con 420.000 decessi evitabili. I più colpiti sono i bambini e le persone nei paesi a basso reddito.

Tema centrale di quest’anno è “Food Safety: prepare for unexpected” (Sicurezza alimentare: preparati per l’imprevisto). L’obiettivo è sottolineare l’importanza di essere preparati ad affrontare qualsiasi tipo di incidente di sicurezza alimentare, che sia lieve o grave. La sicurezza alimentare è una responsabilità condivisa che coinvolge governi, produttori, consumatori e tutti gli attori della filiera alimentare. Ognuno di noi può fare la differenza adottando semplici comportamenti:

Lavarsi accuratamente le mani prima di manipolare gli alimenti e dopo aver usato il bagno.

Cuocere bene gli alimenti, soprattutto carne, pollame e uova.

Conservare i cibi in frigorifero a temperature adeguate.

Usare acqua potabile per lavare i cibi e cucinare.

Separare i cibi crudi da quelli cotti per evitare la contaminazione crociata.

Acquistare cibi da fonti sicure e verificarne la data di scadenza.

Seguire le istruzioni in etichetta per la corretta conservazione e preparazione degli alimenti.

La Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare è un’occasione per riflettere sull’importanza di un cibo sicuro per la nostra salute e il nostro benessere. Insieme, possiamo fare la differenza adottando buone pratiche e sostenendo iniziative volte a migliorare la sicurezza alimentare a livello globale. Per maggiori informazioni l’Unità Operativa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL di Pescara invita tutti i cittadini a consultare il sito web della campagna “Safe2Eat” https://www.efsa.europa.eu/it/safe2eat dove è possibile trovare consigli pratici relativi alle scelte alimentati in particolare su tre aree chiave: pratiche alimentari sicure; alimenti e salute; che cosa contengono i nostri alimenti.