Asl, l'appello dell'Aupi: "Accelerare le assunzioni degli psicologi"

L'Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUPI) lancia un appello urgente scrivendo una lettera indirizzata ai Direttori Generali delle ASL e all'Assessore alla Salute della Regione Abruzzo affinché vengano accelerati i tempi delle assunzioni degli psicologi vincitori del concorso pubblico recentemente concluso nelle strutture sanitarie abruzzesi. Questa richiesta nasce dalla necessità di rispondere in maniera adeguata e tempestiva alle crescenti esigenze di assistenza psicologica della popolazione.

Negli ultimi anni, e in particolare a seguito della pandemia di Covid-19, la domanda di supporto psicologico è aumentata in modo significativo. Le conseguenze a lungo termine della pandemia, unite alle sfide quotidiane che affrontano i cittadini, rendono indispensabile un potenziamento immediato dei servizi psicologici.

"L'Aupi esprime la sua forte preoccupazione, vuole evitare che vi siano ritardi nelle procedure di assunzione e chiede ai direttori generali delle Asl di adottare misure immediate per velocizzare l'ingresso degli psicologi nelle strutture sanitarie", ha dichiarato il segretario regionale dell'Aupi, Luigi Di Giuseppe. “Solo così potremo garantire un adeguato supporto psicologico a chi ne ha bisogno”.

Il sindacato sottolinea l'importanza di procedere con urgenza, evitando ritardi che potrebbero compromettere la qualità e l'efficienza dei servizi offerti. L'AUPI invita le ASL a operare attivamente per stabilire un calendario preciso e vincolante per le assunzioni, in modo da assicurare la presenza di personale qualificato nelle strutture sanitarie il prima possibile.

"È essenziale che le ASL diano priorità assoluta alle assunzioni degli psicologi per far fronte all'attuale emergenza sanitaria e sociale", ha aggiunto il segretario. “L'Aupi è pronta a supportare le ASL in ogni fase del processo, offrendo la propria collaborazione, se necessaria”. L'AUPI si augura che le autorità competenti rispondano prontamente a questo appello, riconoscendo l'importanza fondamentale del supporto psicologico nella promozione della salute pubblica e del benessere della comunità.