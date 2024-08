Cisl, Fnp Cisl e Fp Cisl scrivono all'assessore VerÃ¬ sull'assenza di medici di famiglia

Le organizzazioni sindacali Cisl Pescara, Fnp Cisl e Fp Cisl chiedono un incontro all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì per trovare soluzioni ai problemi della medicina territoriale.

Attualmente diversi comuni della provincia presentano importanti criticità del servizio di medicina territoriale. I cittadini infatti sono costretti a recarsi presso comuni limitrofi per ricevere le cure mediche di base. Questa situazione crea notevoli disagi, specialmente per le fasce più deboli della popolazione, come anziani e malati cronici, che trovano difficoltà nello spostarsi frequentemente per ricevere le cure di cui necessitano.

La mancanza di medici di famiglia rappresenta un problema che non solo compromette la qualità della vita dei cittadini ma mette anche a rischio la tempestività delle cure primarie e la continuità assistenziale, fondamentali per prevenire l'aggravarsi di patologie e per garantire un'efficace gestione della salute pubblica. La medicina del territorio con la sua finalità preventiva rappresenta un importante presidio per evitare di sovraccaricare le strutture ospedaliere.

Cisl Pescara, Fnp Cisl e Fp Cisl chiedono quindi un tempestivo intervento per ripristinare il servizio di assistenza medica di base nei comuni interessati, al fine di tutelare il diritto alla salute dei cittadini e di garantire un'adeguata copertura sanitaria sul territorio.