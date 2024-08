Dalla Asl un appello alla donazione di sangue

L'estate rappresenta, da sempre, un periodo critico per la raccolta di sangue. Il caldo intenso, la fisiologica diminuzione di donatori nei mesi estivi, l’aumento della popolazione residente e degli accessi alla Asl, anche per gli afflussi turistici, determinano un incremento della necessità di trasfusioni. E proprio dalla Asl arriva adesso un messaggio:

“Stiamo vivendo una carenza di sangue, non solo a livello locale ma anche nazionale, per tale motivo rivolgiamo un appello alle associazioni di donatori ed alla popolazione idonea alla donazione. Ogni goccia conta! Donare il sangue è un gesto semplice, sicuro e prezioso, in grado di salvare la vita. Ci rivolgiamo ai donatori abituali e incoraggiamo i nuovi a fare questo importante passo. Insieme possiamo fare la differenza!”.