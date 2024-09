Anche a Pescara fa tappa laÂ Settimana della Salute

Nella giornata di mercoledì 11 settembre la Settimana della Salute si sdoppia: le sedi saranno in contemporanea le città di Pescara (Atlas, alternative terapeutiche, in corso Vittorio Emanuele II, 161) e Raiano. Non c’è parcella ma solo libere donazioni perché tutti i professionisti sanitari si sono offerti come volontari.

Il ricavato delle donazioni contribuirà a fare ricerca scientifica qui, nella nostra regione. L’evento, patrocinato dal Consiglio della Regione Abruzzo e dal Panathlon Abruzzo/Molise, prende il via oggi, 9 settembre, alle terme di Popoli. Nel secondo giorno si prosegue con il Comune di Pratola Peligna. Ecco il programma della giornata di mercoledì 11 settembre a Pescara: