Tumori cutanei maligni: dalla diagnosi alla terapia. Se ne parla al Petruzzi

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Pescara (Omceopescara) organizza sabato 14 settembre, presso l’Auditorium Petruzzi, il convegno dal titolo “Tumori cutanei maligni: dalla diagnosi alla terapia”, responsabile scientifico Nelson Anzoletti, Dirigente Medico UOC Geriatria ASL Pescara e consigliere Omceopescara.

L’evento, accreditato ECM, si rivolge a Medici Chirurghi interessati ad approfondire le tematiche relative i tumori della cute. I tumori della pelle, in particolare i carcinomi basocellulari e spinocellulari, sono in costante aumento a livello globale. Questo trend allarmante è legato, in gran parte, all’esposizione ai raggi solari. Anche i melanomi, tumori più aggressivi che colpiscono soprattutto i giovani, sono in aumento.

L’incontro, coordinato dal dottor Nelson Anzoletti, si propone di fornire ai professionisti sanitari gli strumenti necessari per una corretta diagnosi e gestione di queste patologie. Verranno affrontati temi cruciali come i tipi di tumori della pelle, dai più comuni, come i carcinomi basocellulari e spinocellulari, ai più aggressivi, come i melanomi, i fattori di rischio, l’importanza della prevenzione, la diagnosi precoce: e le opzioni terapeutiche disponibili a seconda del tipo e dello stadio del tumore.

I tumori della pelle sono curabili nella maggior parte dei casi, soprattutto se diagnosticati precocemente. Per questo motivo è fondamentale sensibilizzare la popolazione sull’importanza di proteggersi dal sole e di rivolgersi al proprio Medico in caso di dubbi o cambiamenti della pelle.