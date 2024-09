Screening gratuito osteoporosi nella stazione di Popoli Terme

Il Comune di Popoli ha organizzato per martedì 24 settembre dalle 9 alle 12 uno screening gratuito per la prevenzione dell'osteoporosi. L'esame medico si terrà presso i locali multiservizi della stazione di Popoli e rappresenta un'importante opportunità per tutta la popolazione. Si tratta di un esame rapido e indolore che permette di prevenire, diagnosticare e controllare l’evoluzione dell’osteoporosi.

Attraverso l'emissione di ultrasuoni che attraversano l'osso, la MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) è in grado di valutare la mineralizzazione e la densità dell'osso, individuando eventuali scostamenti dai valori standard. Tutti i cittadini interessati possono prenotarsi al numero 339 46 41 606.