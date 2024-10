A Pescara la penultima tappa della Campagna ‘Nonno Ascoltami’

“Ci sarà anche la Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – all’interno della penultima tappa a Pescara della campagna ‘Nonno Ascoltami’ promossa dall’associazione Udito Italia Onlus che ci ha voluto al proprio fianco, per due giornate da dedicare alla prevenzione in tutte le sue declinazioni, iniziativa che quest’anno cade in perfetta coincidenza con il mese della campagna del Nastro Rosa, dedicata alla prevenzione del tumore della mammella. La Lilt sarà presente con i propri medici sabato pomeriggio (5 ottobre) e tutta domenica (6 ottobre) per le visite senologiche gratuite e per alcuni momenti di formazione con i primari dell’ospedale civile di Pescara”.

Lo ha detto il presidente della Lilt di Pescara, il professore Marco Lombardo, nel corso della conferenza stampa indetta dall’associazione Udito Italia Onlus per presentare la campagna Nonno Ascoltami. “La Lilt si occupa da 101 anni di prevenzione oncologica – ha ricordato Lombardo – e infatti il mese di ottobre è tradizionalmente dedicato alla prevenzione del tumore alla mammella che ci vede impegnati nelle visite presso Casa Lilt, in via Lo Feudo. Sabato e domenica prossimi, 5 e 6 ottobre, scenderemo in piazza della Rinascita per una maratona di due giorni di visite senologiche gratuite, e ringraziamo la Maico con il suo presidente Menzietti e l’associazione con il presidente Valentina Faricelli, per aver destinato alla Lilt uno spazio dedicato”.

Sabato pomeriggio, ha spiegato Lombardo, “saremo presenti dalle 15 alle 19; domenica dalle 10 alle 18, l’utenza non avrà bisogno di alcuna prenotazione, ma per l’occasione sarà anche possibile per le donne prenotare il proprio screening da effettuare nei prossimi giorni nei nostri ambulatori; contemporaneamente la Lilt effettuerà delle mini-sessioni di informazione sulla prevenzione. Per l’occasione la Lilt coordinerà il Villaggio della Salute che vedrà la presenza dell’équipe del Dipartimento di Diabetologia ed Endocrinologia dell’ospedale civile di Pescara con il professor Agostino Consoli, per effettuare consulenze ed esami sul tema del diabete e gli studenti dell’indirizzo di Ottica dell’Istituto Professionale di Stato Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ che coordinati dal professor Salerni effettueranno consulenze e misurazioni della vista agli utenti”.