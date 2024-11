Colazione pugliese all'Avis per sensibilizzare i giovani alla donazione del sangue

Oggi (24 novembre) dalle ore 9 alle ore 12 è prevista un'apertura straordinaria in "casa" Avis donatori di sangue sezione di Pescara. Straordinaria in tutti i sensi, anche per l'idea di offrire una particolarissima colazione pugliese. Ovviamente con prodotti tipici pugliesi. Appuntamento nella sede dell'Avis in piazza Salvo D'Acquisto 19.

L'Abruzzo è terra adottiva di tanti ragazzi universitari che vengono dalla Puglia e, per farli sentire un po' a casa e soprattutto - la mission di Avis - sensibilizzarli alla donazione di sangue, è stato creato questo evento. “Grazie a tutti per la collaborazione e la divulgazione, al fine di raggiungere il maggior numero di possibili nuovi donatori”, si legge in una nota dell'Avis.